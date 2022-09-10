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زغرب: قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 11 بجروح مساء الجمعة في حادث اصطدام بين قطار ركاب وقطار بضائع في وسط كرواتيا، على ما أفاد مصدر رسمي.

ووقع الحادث في الساعة 21,30 (19,30 ت غ) قرب مدينة نوفسكا الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب شرق زغرب، على ما أوردت وزارة الداخلية في بيان.

وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش للصحافيين السبت من موقع الحادث "بحسب المعلومات المتوافرة حاليا، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 بجروح" ونقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أنه ليس هناك أي إصابات تعرض الحياة للخطر بين الجرحى الذين يحمل بعضهم جنسيات أجنبية.

من جهته قال مسؤول في الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الرسمية أن هناك ثمانية أجانب بين الجرحى وهم على الأرجح مهاجرون غير قانونيين.

وذكر مستشفى في نوفا غراديسكا في محيط موقع الحادث أن عائلة إيرانية من خمسة أفراد نقلت إليه.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

ووقع الحادث وفق بلينكوفتش حين اصطدم قطار ركاب يسير على خط محلي بقطار بضائع متوقفا.