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إيلاف من الرباط :قالت مصادر مطلعة وموثوقة انه بناء على تعليمات من السلطات العليا المغربية، تم إجراء اتصالات مع دول الخليج لإبلاغها بأن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة العربية، المزمع عقدها في الجزائر يوم 1 نوفمبر المقبل ، حسب ما ذكرت صحيفة" الشرق الاوسط" اللندنية .

واضافت المصادر ذاتها أن المغرب عمل بتشجيع من حلفائه الخليجيين على المشاركة على أعلى مستوى في هذا الحدث، من أجل ضمان نجاحه.

وكان الملك محمد السادس قد شارك في القمة العربية في الجزائر التي التأمت عام 2005. وهي اخر قمة عربية يحضرها ملك المغرب .

وعد المراقبون خبر مشاركة الملك محمد السادس في قمة الجزائر بانها تدخل في سياق سياسة اليد الممدودة التي وجهها العاهل المغربي في عدة مناسبات الى حكام الجزائر منها خطاب عيد الجلوس الاخير ، وايضا في خطاب عيد الجلوس ليوم 31 يوليو 2021 ، الذي وجه فيه رسائل عدة الى قادة الجزائر والشعب الجزائري أهمها أن الشر والمشاكل لن تأتي أبدا الجزائر من المغرب. ليخلص إلى القول "إن المغرب والجزائر هما أكثر من بلدين جارين، إنهما توأمان متكاملا".

من هذا المنطلق،جدد ملك المغرب الدعوة الصادقة لقادة الجزائر للعمل سويا، دون شروط مسبقة، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقةوالحوار وحسن الجوار.