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إيلاف من بيروت: في الوقت الذي عانت فيه روسيا أشد الهزائم إذلالًا منذ المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا، ظهرت تصدعات في الرواية الرسمية حيث شكك المشرعون والمحللون في التلفزيون الحكومي في آفاق موسكو.

بينما حث البعض الكرملين على بدء مفاوضات السلام، طالبه آخرون بتعزيز قواته. سلط تباين وجهات النظر، حتى على شبكات التلفزيون الحكومية الخاضعة لسيطرة مشددة، الضوء على كيفية تحول رواية موسكو بسرعة من الاقتناع بأن الأمر كان مجرد مسألة وقت قبل أن تُخضع روسيا أوكرانيا، إلى الشعور بالذعر بشأن التقدم السريع لقوات كييف. كان ذلك على النقيض من الاستجابة الصامتة بعد فشل حملة روسيا للسيطرة على كييف في الربيع.

لن تربح

مع انهيار خط المواجهة الروسي في شمال شرق أوكرانيا، قال بوريس ناديجدين، وهو عضو بالبرلمان الروسي، لمشاهدي برنامج حواري سياسي على قناة NTV التلفزيونية المملوكة للدولة: "موسكو لا تستطيع، في ظل الظروف الحالية، ربح هذه الحرب".

قال ناديجدين، الذي يشغل منصب نائب بلدية في بلدة قريبة موسكو: "الجيش الروسي يقاتل ضد جيش قوي مدعوم بالكامل من أقوى الدول من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية"، مقترحًا أن تبدأ المفاوضات من أجل السلام - وهو اقتراح دحضه بشدة آخرون في الاستوديو، الذين جادلوا بأن روسيا لا يمكن أن تتخلى عن حربها الوجودية ضد الناتو. وقال ألكسندر كازاكوف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما): "لقد تلقينا ضربة نفسية خطيرة للغاية. يجب علينا تدمير البنية التحتية التي يتم استخدامها لأغراض عسكرية."

وتساءل آخرون عن الذريعة الأيديولوجية الرئيسية التي استخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن الغزو - وهي أن الروس والأوكرانيين يشكلون أمة واحدة. قال فيكتور أوليفيتش، عالم السياسة: "لا يمكننا أن نتوقع عاطفتهم إذا قلنا للأوكرانيين أنهم غير موجودين كعرق، وأنه لا توجد لغة أوكرانية".

تواجه خصمًا هائلًا

في حديثه في برنامج حواري على قناة Rossiya-1 الحكومية الرئيسية في روسيا، قال أليكسي فيننكو، المحاضر في جامعة موسكو الحكومية، إن موسكو يجب أن تعترف بأنها تواجه خصمًا هائلاً في أوكرانيا. أضاف: "علينا أن نعترف بأن أوكرانيا احتشدت ضدنا. يجب أن نتعامل معها بصفتهم خصمًا خطرًا".

حذر عالم السياسة فيتالي تريتياكوف المشاهدين الاثنين من أن التوقعات غير المحققة بشأن الحرب قد تؤدي إلى اضطراب اجتماعي إذا أدرك الروس أن بلادهم تخسر. وأضاف الخميس في روسيا -1: "هناك ثقة كبيرة في فوزنا، لكن هذه الثقة يجب أن تكون مدعومة بتطورات حقيقية". وختم: "يمكن أن تظهر التوترات الاجتماعية ليس لأن السكان سيتحدثون ضد العملية، ولكن لأنهم قد يتساءلون عن سبب عدم نشاطها، ولماذا لا يوجد نصر ولا تقدم؟"