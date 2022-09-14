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باماكو: أعلن الجيش المالي لوكالة فرانس برس الثلاثاء مقتل اثنين من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في انفجار عبوّة ناسفة في غرب البلاد، في هجوم تبناّه مسلّحون جهاديون موالون لتنظيم القاعدة.

وقالت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في القوات المسلّحة (ديربا) إنّ "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت لدى مرور آلية تابعة لفوج المظليين الكوماندوس في 11 أيلول/سبتمبر ممّا أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة" من عناصر الفوج.

وكانت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة تبنّت الهجوم في بيان أوردته منظمة "سايت" غير الحكومية الأميركية المتخصّصة في رصد الجماعات المتطرفة.

وقالت الجماعة الجهادية في بيانها إنّها "دمّرت عربة للجيش المالي بين بلدتي كاغورو وتومبولا، في دائرة ناراً" ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الجنود.

وأكّد لفرانس برس مسؤول محلّي منتخب ومصدر إغاثي حصيلة القتلين والجرحى الثلاثة.

وأوضح المصدران أنّ "الجهاديين يحتلّون في هذه المقاطعة منطقة بأكملها يفرضون فيها قوانينهم".

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.