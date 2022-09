الدوحة: شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور قطر رسميًا للمرة الأولى، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إنهما شهدا التوقيع على "مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة".

وبحسب الديوان الأميري فإنهما عقدا صباح الاربعاء "جلسة مباحثات رسمية" بحثا فيها العلاقات بين البلدين "والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية".

#QNA_Video | The Egyptian President during his meeting with Qatari businessmen. #QNA pic.twitter.com/UHhbmLoZ4u