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الدوحة: شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور قطر رسميًا للمرة الأولى، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان على موقعه الإلكتروني إنهما شهدا التوقيع على "مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة".

وبحسب الديوان الأميري فإنهما عقدا صباح الاربعاء "جلسة مباحثات رسمية" بحثا فيها العلاقات بين البلدين "والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية".

#QNA_Video | The Egyptian President during his meeting with Qatari businessmen. #QNA pic.twitter.com/UHhbmLoZ4u — Qatar News Agency (@QNAEnglish) September 14, 2022





استثمارات

وصل الرئيس المصري الثلاثاء إلى الدوحة في زيارة ليومين للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي

وفي نهاية آذار/مارس، اعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.