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بشكيك (قرغيزستان): قتل عنصران من حرس الحدود في طاجيكستان وأصيب 16 شخصاً آخر بجروح الأربعاء في تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين قيرغزستان وطاجيكستان حيث يسود توتر بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن إدارة مدينة إسفرا الحدودية في طاجيكستان "مقتل اثنين من حرس الحدود وإصابة ستة بجروح" بالإضافة إلى "ستة مدنيين أصيبوا بشظايا".

في المقابل أعلنت قيرغزستان إصابة 4 أشخاص: اثنان من حرس الحدود ومدنيان نقل أحدهما إلى المستشفى وهو بحالة حرجة.

وأكدت بيشكك أن الطاجيكستانيين أطلقوا النار على حرس الحدود القيرغزستانييين في بلدتي بولاك-باشي وباسكي-أريك في منطقة باتكين الحدودية في جنوب شرق قيرغزستان.

وأكد حرس الحدود في قيرغيزستان في بيان أن "رجالاً ملتحين يرتدون ثياباً سوداء شوهدوا يطلقون النار عشوائياً ودون وجود ضرورة على مدنيين ومنشآت ومنازل وممتلكات أخرى".

وأفاد المصدر نفسه أن الوضع "لا زال متوتراً".

واتهمت السلطات في طاجيكستان من جهتها عبر وكالة الأنباء الوطنية خوفار القوات القيرغزستانية بإطلاق قذائف الهاون والمدافع الرشاشة على نقطة حدودية تابعة لطاجيكستان.

وأعلن الطرفان أن محادثات تجري بين ممثلين عن حرس حدود البلدين لوضع حد لإطلاق النار.

من جهتها دعت روسيا طاجيكستان وقيرغزستان "لاتخاذ كل التدابير اللازمة للعودة إلى الساحة السياسية الدبلوماسية وتدارك بشكل مشترك أي نوع من الاستفزاز".

وحوالى نصف الحدود البالغ طولها 970 كيلومترًا بين هاتين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في آسيا الوسطى متنازع عليها وكان التقدم في ما يتعلق بترسيم الحدود بطيئًا في السنوات الأخيرة. ويحدث تبادل لإطلاق النار بشكل متكرر. وشهد عام 2021 عددًا غير مسبوق من الاشتباكات بين الجانبين خلفت أكثر من 50 قتيلاً وأثارت مخاوف من اتساع رقعة الصراع.