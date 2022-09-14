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نيروبي: أكدت الحكومة الإثيوبية الأربعاء أنها ما زالت "ملتزمة" محادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي الهادفة إلى إنهاء الصراع المسلح في شمال البلاد مستمر منذ حوالى السنتين، بعد بضعة أيام على إعلان متمردي تيغراي استعدادهم للمشاركة.

قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية ديميكي ميكونين خلال لقاء مع دبلوماسي أوروبي إن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي وتأمل في أن يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود الهادفة إلى إنهاء الصراع سلميا"، وفق الوزارة.