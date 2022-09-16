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إيلاف من الرياض: أكد مندوب الشرق الاوسط في سوق كان الدولية للتلفزيون باسل حجار ان أعمال الدورة المقبلة من "ميب كوم" السوق الدولية الاهم لصناعة الترفيه في العالم ستشهد مشاركة عربية واسعةبل هي مشاركة شرق اوسطية شاملة تغطي العديد من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت ولبنان ومصر والاردن وغيرها من الدول العربية.



وأشار باسل حجار متابعا بان المؤشرات الاولية للمشاركات العربية تشير الى أننا أمام مشاركات وحضور يرسخ نجاحات – ميب كوم – الذى تنظمة شركة – أر أكس فرانس – احد أبرز الشركات الدولية في تنظيم المعارض والموتمرات والمهرجانات الدولية في مدينة قصر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا .

وتابع لدينا هذا العام أهم جناح سيكون لمدينة – نيوم – من المملكة العربية السعودية وثاني جناح سيكون من دولة الامارات العربية المتحدة من أبوظبي وهي لـ "فيلم كميشن" مع "تو فور فيفتي فور" مع الايمجنشين في اجتماع يضم ايضا عدد من الشركات تحت تلك المظلة الاعلامية والفنية الدولية البارزة. بالاضافة الى جناح خاص بمدينة "العلا" من المملكة العربية السعودية.

وهناك ايضا جناح خاص بمجموعة "ام بي سي" بالإضافة الى جناح من الشارقة "الشارقة برودكاستنج كوربويشن"، ومن الاردن جناح للمنتج والموزع عصام حجاوي ولا تزال ابوابنا مفتوحة لمزيد من التعاونات والاجنحة الجديدة.

وهناك حضور متميز من الكويت متمثلا بمنصة "فو" احدث المنصات الحاضنة للشباب المبدعين في الكويت والعالم العربي .

وقال ايضا : بالامس سجلت "البحرين تورزم بورد" حيث سياتى فريق من مملكة البحرين من أجل الترويج للسياحة في البحرين والعمل على استقطاب منتجين من انحاء العالم لتصوير اعمالهم في انحاء جزيرة البحرين. كما تشارك "بابي كلاي" لايناس يعقوب وهي منتجة لبرامج الاطفال ستحضر وستقوم بوضع اعلانات عن نتاجاتها ومشاريعها في في مدخل قصر المهرجانات وانحاء السوق الدولية للانتاج التلفزيوني وصناعة الترفيه .

من جانبها قالت مديرة المبيعات لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا في "ميب تي في . وميب كوم . و ميب كانكون" في - أر أكس فرانس - باسكال لاليماند بانها سعيدة بالحضور العربي المتنامي والمتطور الذى يعبر عن تطور صناعة الانتاج والتوزيع في الشرق الاوسط والعالم العربي في ظل الاهتمام الذي توليه دول تلك المنطقة بصناعة الانتاج الفني .مشيدة بالمستوى الرفيع للمحتوي العربي والذي يحظي باهتمام واشادة البائعين من انحاء العالم .

كما شددت باسكال لاليماند على أهمية سوق كان الدولية للتلفزيون "ميب كوم" ووصفته بانه السوق الدولية الاهم لصناعة الانتاج التلفزيوني والترفيه . والمنصة الابرز عالميا للانطلاق بصناعة الانتاج الى افاق دولية ابعد وارحب كما قالت بان "ميب كوم " يمؤمن فرص حقيقية للتحاور من اجل الدخول في شركات انتاجية مع الكثير من القطاعات الانتاجية حول العالم .واشارت الى تتوقع مشاركة اكثر من 4000 الاف بائع من انحاء العالم بالاضافة لاهم الشركات الكبري ومن بينها ديزنى واتش بي او . وبي بي سي . و ام بي سي . و شاهد . زي دي اف . وامازون . و نتفلكس . والتلفزيون الفرنسي وقنال بلاس والتلفزيون الكندي وغيرها ..

وفي ختام تصريحه قال مندوب الشرق الاوسط في سوق كان الدولية للتلفزيون باسل حجار بان عدد المشاركين في السوق من العالم العربي بلغ أكثر من 150 مشاركا يمثلون وزارات الاعلام والثقافة وايضا القطاع الخاص في العالم العربي . وهو ما يمثل مشاركات ننظر اليها بعين الاهتمام والتقدير . ونتطلع الى تعاونيات أكبر في الدورات المقبله .

