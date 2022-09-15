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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): تبتّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الجمعة في اقتراح يهدف الى السماح استثنائيا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحدث عبر الفيديو خلال أسبوع انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

في 2020 و2021 وبسبب كوفيد-19، نظم "النقاش العام" السنوي الذي يتيح لقادة العالم التوالي على المنصة، افتراضيا بشكل جزئي ما أتاح للعديد من القادة التحدث عبر الفيديو.

لكن هذه السنة يعقد الاجتماع بشكل حضوري بالكامل ووحدهم قادة الدول ورؤساء الحكومات الحاضرون يمكنهم التحدث. وبالنسبة للدول التي لم يسافر رؤساؤها مثل روسيا أو الصين، يمكن للممثل الأعلى مستوى أن يتحدث لكن بعد كل رؤساء الدول والحكومات.

استثناء

يلفت مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس وسيعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة الى أن بعض القادة "لا يمكنهم المشاركة حضوريا" في هذه الدورة على مستوى رفيع "لأسباب خارجة عن إرادتهم مرتبطة بغزو أجنبي وعدوان وأعمال عسكرية".

يقترح النص أيضا أن تقدم أوكرانيا "خطابا مسجلا بشكل مسبق لرئيسها" بدون أن "يشكل ذلك سابقة" للدورات اللاحقة في الجمعية العامة.

وبحسب آخر لائحة متاحة، فإن مداخلة أوكرانيا مرتقبة الأربعاء 21 أيلول/سبتمبر بعد الظهر.

منذ قيام روسيا بغزو أوكرانيا في شباط/فبراير، توجه الرئيس الأوكراني عدة مرات عبر الفيديو إلى أعضاء مجلس الأمن.

وفي آخر مرة في نهاية آب/أغسطس، عارض السفير الروسي عبثا هذه المداخلة عبر الفيديو.