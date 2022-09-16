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بكين: يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ صباح الجمعة في سمرقند نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، في لقاء هو الأول بين الرجلين وسيعقد بينهما على هامش قمة إقليمية تستضيفها أوزبكستان، بحسب ما أعلنت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية.

وقالت الشبكة الرسمية الصينية إنّه على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون "سيلتقي الرئيس شي جينبينغ الرئيس الإيراني رئيسي في سمرقند صباح 16 أيلول/سبتمبر".

والصين التي تنتقد العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وقّعت مع الجمهورية الإسلامية في آذار/مارس 2021 اتفاقاً استراتيجياً مدّته 25 عاماً.

ومنذ فترة طويلة تسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها مع إيران التي وصفها شي خلال زيارة نادرة قام بها إلى طهران في 2016 بأنّها "الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط".

الاجتماع الأول

وسيكون هذا أول اجتماع بين شي ورئيسي، علماً بأنّ الرجلين تحادثا عبر الهاتف في تمّوز/يوليو.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يبدو فيه أنّ المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015 وصلت إلى طريق مسدود.

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران والدول الست الكبرى (الولايات المتّحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) تخفيف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خفضها أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أنّ الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردّت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.