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لندن: تعرّض شرطيان للطعن وسط لندن في وقت مبكر من صباح الجمعة ونُقلا إلى المستشفى، وفق ما أعلنت شرطة لندن، مضيفةً أنه تمّ توقيف رجل "يحمل سكينًا".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن "شرطيَين تعرَضا للطعن ويعالجان حاليًا في المستشفى" و"تمّ توقيف رجل" يُشتبه في أنه "هاجم مسعفًا" في حيّ ليستر سكوير، بدون إعطاء تفاصيل حول الوضع الصحّي للشرطيَين.

وفي هذا السياق، أعلنت شرطة لندن أنه لا يتمّ التعامل مع الهجوم الذي تعرّض خلاله شرطيَين للطعن صباحًا، "على أنه مرتبط بالإرهاب"، في حين تشهد العاصمة البريطانية اجراءات أمنية مشددة قبل أيام من مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت الشرطة في بيان "لا يتمّ التعامل مع الحادثة على أنها مرتبطة بالإرهاب".