قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: ستكون جنازة الملكة اليزابيث الثانية، يوم الاثنين، هي أول جنازة رسمية كاملة تشهدها بريطانيا منذ جنازة السير ونستون تشرشل في 24 يناير 1965.

وكانت جنازة تشرشل، قائد الحرب العالمية الثانية ، وهو الأول من بين 15 رئيس وزراء في عهد الملكة الراحلة، أكبر جنازة رسمية في التاريخ، وشاهدها جمهور تلفزيوني يقدر بنحو 350 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ويقول تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه يمكن أن تصبح جنازة صاحبة الجلالة، التي تقام بعد 70 عامًا من حكمها الذي حطم الرقم القياسي، أكثر البث التلفزيوني مشاهدة في التاريخ.

يذكر أن جنازات الدولة محجوزة تقليديا للنظام الملكي. وتشرشل - الذي كان رئيسًا للوزراء من عام 1940 إلى عام 1945 ومن عام 1951 إلى عام 1955 - هو واحد من ثلاثة قادة سياسيين بريطانيين فقط حصلوا على هذا الشرف.

والفرق الرئيس هو إقامة جنازة رسمية يدفع نفقاتها الجمهور "من خزينة الدولة" ويتعين مناقشتها والاتفاق عليها من قبل أعضاء البرلمان وتتطلب موافقة كل من ولي العهد والبرلمان.

وكانت أقيمت جنازات ضخمة لكنها احتفالية للأميرة ديانا والملكة الأم والأمير فيليب، ولكنها لم تكن رسمية كما هي جنازتي تشرشل السابقة والملكة المنتظرة يوم الاثنين.

تخطيط مسبق

وكان تم التخطيط لترتيبات جنازة تشرشل قبل سنوات من وفاته، تحت الاسم الرمزي (Operation Hope Not). ومع ذلك، كتبت الملكة شخصيًا إلى البرلمان للتعبير عن رغبتها في أن "تتاح الفرصة للأمة بأكملها للتعبير عن حزنها".

في رسالة إلى أعضاء البرلمان منح الإذن لاستخدام قاعة وستمنستر وكاتدرائية القديس بول كجزء من جنازة الدولة ، كتبت الملكة في حينه: "أعلم أنه سيتمنى كل شعبي أن تتم مواجهة الخسارة التي تكبدناها جميعًا بوفاة السير ونستون تشرشل بالطريقة الأنسب وأن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن حزنهم في خسارتهم وإجلالهم لذكرى ذلك الرجل البارز الذي خدم بلاده في الحرب والسلام بلا كلل لأكثر من خمسين عامًا ، وفي ساعات الخطر الأعظم كان القائد الملهم الذي عززنا ودعمنا جميعًا ".

بطل قومي

وأضافت الملكة مشيرةً إلى تشرشل باعتباره "بطلًا قوميًا": "لقد وجهت أن يسجى جسد السيد وينستون في الولاية في قاعة وستمنستر وبعد ذلك ستقام مراسم الجنازة في كاتدرائية كنيسة القديس بول".

وكان آرثر ويليسلي ، دوق ويلينغتون الأول، وويليام غلادستون - يقال إنهما مصدر إلهام لتشرشل، هما رؤساء الوزراء البريطانيون الآخرون الوحيدون الذين حصلوا على نفس الامتياز، في جنازة رسمية.

وكان انضم أكثر من 320 ألف شخص إلى قائمة الانتظار التي يبلغ طولها ثلاثة أميال لتقديم احترامهم الأخير لتشرشل أثناء وجوده في الولاية في قاعة وستمنستر لمدة ثلاثة أيام.

وصمتت ساعة بيغ بن في الساعة 9.45 صباحًا قبل وضع نعش تشرشل على عربة مدافع ترافقها فرق عسكرية إلى كاتدرائية القديس بولس. وأطلقت 90 طلقة تحية، واحدة لكل عام من حياة رئيس الوزراء السابق ، بينما كان الموكب يمر في سانت جيمس بارك.

ونُقل التابوت إلى الكاتدرائية في الساعة 10.49 صباحًا بحضور أكثر من 3000 شخص ، بما في ذلك العائلة المالكة وممثلون من أكثر من 100 دولة.

وتميز ترتيب الخدمة بعدد من ترانيم تشرشل المفضلة، التي اختارتها زوجته، كليمنتين، وعائلته، بما في ذلك ترنيمة "عيناي قد شهدت مجد مجيء الرب ذلك الشجاع - Mine Eyes Have Seen The Glory Of The Coming Of The Lord and He Who Would Valiant Be".

تشييع عبر التيمز

ثم حمل جثمان تشرشل في رحلته الأخيرة على طول نهر التايمز على متن السفينة ذات المحركات هيفنغور Havengore، والتي قادت أسطولًا من القوارب الصغيرة في الرحلة التذكارية.

وتم استخدام القارب نفسه لاحقًا لنقل تسعة أفراد من العائلة المالكة خلال احتفالات اليوبيل الماسي للملكة في عام 2012، حيث قاد أسطولًا يضم أكثر من 1000 سفينة خلال مسابقة ملكة في نهر التيمز.

وبعد ثلاث سنوات في عام 2015، استعاد هفينغور الرحلة الأصلية التي قام بها في عام 1965 للاحتفال بالذكرى الخمسين لجنازة تشرشل.

وتُظهر الصور الرمزية رافعات في أرصفة أرصفة لندن وهي "تنحني" لتكريم نعش تشرشل المار. وانضمت عائلة الزعيم في زمن الحرب إلى كبار الشخصيات في خدمة إحياء الذكرى التي أقيمت على متن السفينة ، مع إكليل من الزهور على المياه المقابلة لقصر وستمنستر.

الوجهة النهائية

وفقًا لرغبته في أن يُدفن إلى جانب والديه، تم تكليف قطار بخاري خاص لنقل نعش تشرشل من لندن واترلو إلى هاندبورو في أوكسفوردشاير. وكانت عربة الأمتعة الخاصة بـ Locomotive No. 34051 Winston Churchill - واحدة من 44 سميت على اسم أشخاص شاركوا في معركة بريطانيا - قد استخدمت في السابق لنقل الحمام والخضروات، وفقًا لمتحف السكك الحديدية الوطني.

ثم نُقل جثمانه بعد ذلك إلى كنيسة القديس مارتن بقرية بلادون لدفنه في مدفن خاص.