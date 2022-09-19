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بشكيك (قرغيزستان): دعا رئيس قرغيزستان الاثنين شعبه إلى الوحدة وقال إن جيشه قادر على صد أي غزو بعد اشتباكات حدودية مع طاجيكستان خلفت قرابة 100 قتيل.

في خطاب للأمة خلال يوم حداد وطني، حضّ الرئيس القرغيزي صدر جاباروف شعبه على تجاهل "الاستفزازات" المرتبطة بالنزاع على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوضح هذا النداء التخوف من الاضطرابات الداخلية في البلد غير المستقر في آسيا الوسطى والذي شهد ثلاث ثورات منذ عام 2005 كان آخرها عام 2020 وأوصل جاباروف إلى السلطة في العام التالي.

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الأسبوع الماضي على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان اللتان تقوضت علاقاتهما بسبب النزاعات الإقليمية المرتبطة خصوصا بالوصول إلى الموارد المائية.

وتدور بانتظام اشتباكات على طول 970 كيلومترا من الحدود المشتركة.

وقالت السلطات في البلدين الأحد إن 94 شخصا على الأقل قتلوا في التصعيد الأخير، كما أعلنت قرغيزستان الاثنين يوم حداد وطني.

وقال جاباروف في خطابه للأمة الاثنين "نواصل بذل الجهود لتسوية النزاعات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان بالوسائل السلمية فقط".

وتابع "في الوقت الحالي توقفت عمليات إطلاق النار الدامية على الحدود"، مستنكرا "الاستفزازات على مواقع التواصل الاجتماعي" الهادفة إلى "بثّ الفرقة بيننا وبين دول الجوار".

وأردف الرئيس القرغيزي "نطلب من شعبنا التزام الهدوء ودعم مبادرات السلطات والقوات المسلحة من خلال وحدتهم".

وأكد أن الدولة لديها أموال كافية لدفع رواتب العسكريين وتزويدهم المعدات اللازمة وكذلك لتمويل إعادة إعمار المنازل التي دمرت في الاشتباكات.

وأضاف "إمكاناتنا العسكرية في مستوى جديد كليا اليوم... والدليل أن من غزوا أراضينا نالوا عقابهم".