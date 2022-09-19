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بيلينزونا (سويسرا): حكم الإثنين على سويسرية تعاني من مشاكل عقلية حاولت طعن امرأتين في متجر كبير في لوغانو باسم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2020، بالسجن تسع سنوات على أن تخضع كذلك لعلاج طبي.

وأيدت المحكمة طلب النيابة العامة وخلصت إلى وجود "محاولة اغتيال مزدوجة".

وقالت رئيسة المحكمة فيورينزا بيرغوميني عند تلاوة الحكم "ليس لديها أي احترام للحياة البشرية وتصرفت بدم بارد وخططت لعملها وقررت اي سلاح ستستخدم ومكان شراؤه".

كانت الصحة العقلية لهذه المرأة في صلب المحاكمة التي جرت في اسبوع 29 آب/اغسطس أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا، المدينة الواقعة في نفس المنطقة الناطقة بالايطالية حيث جرت المأساة.

وتبلغ المرأة 29 عاما وأدينت كذلك بتهمة انتهاك مادة في القانون الفدرالي تحظر تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين. وحكم عليها بشكل خاص لانها تصرفت بدافع "ارتكاب عمل ارهابي" باسم تنظيم الدولة الاسلامية.

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حاولت المتهمة وهي من اب سويسري وام صربية، ذبح امرأتين في متجر كبير في لوغانو بعد شراء سكين في المكان. واحدى الضحيتين التي اصيبت بجروح بالغة في العنق حضرت الجلسة. اما الثانية التي اصيبت في اليد فنجحت في السيطرة عليها بمساعدة اشخاص آخرين.

عشيقها جهادي

وكانت المتهمة معروفة لدى أجهزة الشرطة، إذ انها حاولت اللحاق بعشيقها الجهادي المقاتل في سوريا الذي تعرفت عليه على شبكات التواصل الاجتماعي في العام 2017، لكن تم توقيفها عند الحدود التركية-السورية وإرجاعها إلى سويسرا، حيث أودعت مستشفى للأمراض النفسية.