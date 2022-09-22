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القدس: أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة مساء الخميس بسلاح أبيض فيما قتل مهاجمه برصاص شرطي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن "إسرائيليا طعنه إرهابي قام شرطي بتحييده في مفترق شيلات" في شارع 443 قرب رام الله.

ولم تقدم الشرطة على الفور مزيدا من التفاصيل حول هوية المنفّذ.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل أن المهاجم أطلق الغاز المسيل للدموع على سبعة أشخاص آخرين أثناء الهجوم.

وقوات الأمن الإسرائيلية في حال تأهب قبل أيام من عطلة رأس السنة اليهودية التي تبدأ مساء الأحد.

سلسلة هجمات

وقتل عشرون شخصا في سلسلة هجمات استهدفت إسرائيليين منذ آذار/مارس، وضاعف الجيش الإسرائيلي مذاك عملياته في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967، لاعتقال فلسطينيين مطلوبين أو يشتبه في ارتكابهم اعتداءات.

وقُتل خلال تلك العمليات عشرات الفلسطينيين، بينهم أعضاء في جماعات مسلحة، واعتقل أكثر من 1500 شخص، بحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.