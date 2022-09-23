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إيلاف من الرياض: غرد الملك سلمان اليوم في حسابه بتويتر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 قائلاً: "إن ذكرى يومنا الوطني تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ".

‏وأضاف الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة : "اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار.".

ولاقت تغريدة الملك سلمان تفاعلاً واسعاً على مستوى الوطن العربي والإسلامي، حيث تناقلها العديد من رواد "تويتر" معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالسعودية.