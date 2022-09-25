قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: وصلت القوات الروسية إلى بالاكليا في مارس الماضي، بعد وقت قصير من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. رفعوا أعلاماً روسية فوق مبنى إدارة المدينة الحديثة المبنية من الطوب، وأوقفوا دباباتهم في مصنع مترامي الأطراف. قبل أسبوعين طاردهم الجيش الأوكراني حتى طردهم، مستعيداً كل منطقة خاركيف تقريباً.

كان الكرملين يخطط لإجراء استفتاء زائف في شمال شرق أوكرانيا، ويجري "التصويت" في نهاية هذا الأسبوع في المناطق التي لا تزال روسيا تحتلها، وتشمل معظم منطقة خيرسون الجنوبية، وثلث إقليم زابوروجي، وأجزاء كبيرة من لوهانسك ودونيتسك، وهما مقاطعتان شرقيتان تديرهما روسيا ووكلائها منذ عام 2014. وفي الأسبوع المقبل، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "النتائج" غير المفاجئة: تفويض ساحق للانضمام إلى موسكو. أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم الديمقراطي هذه الممارسة باعتبارها غير قانونية ولا معنى لها، لأسباب ليس أقلها فرار العديد من السكان، وسخيفة وسط معركة كبيرة ومدوية.

إعادة تعريف الحرب

مع ذلك، يسمح هذا الاستفتاء لبوتين بإعادة تعريف حرب شبيهة بغزوات القرن التاسع عشر الإمبراطورية، تعاد صياغتها كعملية دفاعية، وطنية بطبيعتها، وهي ضرورية لحماية وطن أكبر الآن من أي هجوم خارجي. كانت ردة فعل الأوكرانيين على مناورة بوتين الأخيرة هادئة. وصف ميخايلو بودولياك، كبير مستشاري فلوديمير زيلينسكي، الانتخابات بأنها "عرض دعائي" مضحك يستهدف مشاهدي التلفزيون الروس وحدهم. كان هدفها تعزيز دعم "التعبئة Z"، كما قال، في وقت كان الآلاف من الرجال في سن التجنيد يتدافعون للخروج من البلاد، ويحجزون مقاعدهم على الرحلات الجوية المغادرة، ويصطفون على الحدود مع جورجيا وفنلندا.

قال سكان بالاكليا لصحيفة "أوبزرفر" إن موسكو كانت تخطط بعناية لإجراء "الاستفتاء" لبعض الوقت. مع وجود القليل في المتاجر، وعدم وجود وسيلة لسحب الأموال، اضطر سكان المدينة البالغ عددهم 15000 نسمة إلى الاعتماد على المساعدات الروسية. المساعدات الإنسانية كانت متاحة. ولكن كان هناك مشكلة: لاستلامها، كان على السكان المحليين تقديم عناوينهم، وتسليم جوازات سفرهم ورقم تعريفهم الأوكراني. قام الروس بتصوير كل شيء، لكن الحصول على البيانات الشخصية كان خدعة، ففي المقابل حصل المواطنون على علبة معكرونة وبعض اللحم البقري المعلب. وهكذا، تمكنت وكالة التجسس الروسية من وضع قائمة دقيقة للغاية بالمواطنين في المجتمعات المحتلة، يمكن استخدامها تالياً للتلاعب بالانتخابات ولأغراض أخرى. ولاحظ مواطن أوكراني يدعى فاليري أن لروسيا الكثير من الخبرة التي تعود إلى عهد ستالين في تزوير نتائج الاستفتاءات. أضاف: "بوتين يعرف أنه مجرم حرب ويحاول التمسك بعرشه. لهذا السبب فرض التعبئة. لا يعتقد أن أوكرانيا دولة، ويريد نزع صفة الأمة عنا". فهل زعيم روسيا مجنون؟ "شئ من هذا القبيل. آمل في حدوث انقلاب. هناك مكان خاص في الجحيم بالنسبة له. إنه يذكرني بلوي دو فونيس، الممثل الكوميدي الفرنسي الذي صنع وجوهًا مضحكة".

حفرة لينين

قرب متجر بالاكليا المطلي باللون الوردي، كانت هناك حفرة كبيرة خلفها صاروخ غراد. هبطت في مايو بجوار مبنى من خمسة طوابق في شارع سوبورنايا، سمي سابقًا باسم لينين. قال ألكسندر باييف، وهو متقاعد يعيش في المبنى، إن الانفجار أسفر عن مقتل جاره فاسيلي البالغ من العمر 65 عامًا، الذي كان جالسًا في الخارج على مقعد خشبي. أضاف باييف، مشيراً إلى الدماء على الدرج: "لقد ترنح إلى المدخل لكنه لم ينجُ". وأدى الانفجار إلى تطاير نوافذ جميع الشقق المحيطة، ومزق الشرفات. وقال إنه لم يتبق سوى 15 ساكنًا من أصل 250 فردًا كانوا هنا قبل الحرب. قال إنه لا يتطلع كثيرًا إلى الشتاء. وأكد: "نحن أوكرانيون ولسنا روسًا".

بحلول الوقت الذي تم فيه تحرير بالاكليا، كان مشروع روسيا فيما يمكن تسميته بناء الدولة متقدمًا بشكل جيد. تم توزيع صحيفة أسبوعية مؤيدة لبوتين، "خاركوف زد"، على السكان، باستخدام التهجئة الروسية لخاركيف. وأظهرت صورة على الصفحة الأولى مسؤولاً في موسكو يقوم بجولة في مصنع للخبز. قال التلميذ مكسيم بوريسينكو (14 عامًا) إن معلمه أخبره أن فصوله الدراسية اعتبارًا من سبتمبر سيتم تدريسها بمنهج روسي جديد. وقال السكان إنه على الرغم من هذه الإجراءات الدعائية، كان الدعم المحلي للضم محدودًا للغاية. روت ناتاليا سيرجيفنا: "عندما جاء أولادنا احتفلنا بالشمبانيا. كنت قد أخفيت زجاجة لتلك اللحظة. لو كان العدو قد جعلنا نشارك في استفتاء لكنت قد أفسدت ورقة الاقتراع الخاصة بي. لا أحد هنا يريد روسيا ". ماذا سيحدث الآن؟ "رئيسنا ذكي. وتوقعت أن نستعيد كل شيء.

بدأ التصويت في الاستفتاء الزائف يوم الجمعة. وأظهر شريط فيديو جنود روس يرتدون أقنعة يرافقون عمال "انتخابات" يحملون صناديق اقتراع. وقال سيرهي هايداي، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك، إن الانتخابات كانت مهزلة. قال إنه لم تكن هناك سرية، حيث تم ملء الأوراق في العراء في المنازل والساحات. إذا رفض السكان فتح أبوابهم، هدد "المفوضون" بالاقتحام. وقال إن أسماء الذين يصوتون بـ "لا" مسجلة في دفتر ملاحظات، مع استخدام التمرين كذريعة للتعرف على الرجال في سن التجنيد.

احتمال ضئيل

هناك احتمال ضئيل بانتهاء الحرب قريبًا. أوضحت كييف أنها لن تتفاوض إذا ضمت موسكو مساحات شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا. لقد وعدت باستعادة الحدود السيادية للبلاد. ويشمل ذلك شبه الجزيرة التي سرقتها روسيا في عام 2014، شبه جزيرة القرم، وحيث تتم الآن صياغة سياسة التتار العرقية المعروفة بآرائهم المؤيدة لأوكرانيا.

المواطنون الأوكرانيون الذين يصوتون لصالح الضم - لأي سبب كان - يمكنهم توقع الحساب. قال ليونيا، أحد المتقاعدين من بالاكليا، إنه مصاب بمرض السكر. عندما نفد الأنسولين، طلب المساعدة من الروس: " عندما جمعت الدواء أخذوا صورتي ثم غادروا. جاء جيراني وضربوني أنا وزوجتي. ما الخيار الذي أملكه؟"

وحقق الأوكرانيون السبت المزيد من المكاسب. كانوا قريبين من مدينة ليمان في إقليم دونيتسك، وكانوا يتقدمون ببطء ولكن بثبات نحو العاصمة الإقليمية الجنوبية خيرسون، وهي هدف لهجوم مضاد آخر . إنهم يؤمنون اليوم بالنصر أكثر من اي يوم مضى.