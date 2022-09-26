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موسكو: قُتِل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة في مدينة إيجيفسك في روسيا على ما أفاد محققون أشاروا كذلك إلى أن مطلق النار انتحر.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا "تفيد المعلومات الأولية أن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الجريمة هم حارسان أمنيان في المدرسة ومدرّسان وخمسة قصر". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ستة قتلى.