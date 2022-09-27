قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرباط : وصل قبل قليل الى مطار الرباط -سلا في المغرب وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، لتسليم العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها بالعاصمة الجزائرية في الأول من نوفمبرالمقبل.

وحلت الطائرة الجزائرية بالمغرب قادمة مباشرة من مطار بو فاريك العسكري .

وسيسلم الموفد الجزائري الدعوة الرسمية إلى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي سيستقبله اليوم بمقر وزارة الخارجية.

ويعد اللقاء أول اتصال سياسي بين مسؤولين في الجزائر والمغرب منذ قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، وإغلاق أجوائها امام الطائرات المغربية .

وتأتي زيارة طبي للرباط في ظل القطيعة الدبلوماسية المستمرة ، والتوتر الذي بلغ مداه الأقصى بعد قرار السلطات الجزائرية في 24 أغسطس 2021 قطع العلاقات مع المغرب.