قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ايلاف من الرباط:تباحث وزير العدل المغربي ،عبد اللطيف وهبي ،اليوم الخميس بعمان ،مع وزير العدل الأردني أحمد نوري محمد الزيادات .

واستعرض وهبي خلال اللقاء الذي حضره سفير المغرب لدى الاردن ، خالد الناصري ، التجربة المغربية في مجال العدل والأشواط التي قطعها مسلسل إصلاح منظومة العدالة ، وكذلك مشاريع الإصلاحات التي تخوضها الحكومة الحالية في مجال العدل ، وخاصة في مجال التشريعات والرقمنة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المجالات.

من جانبه ، ذكر وزير العدل الأردني بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين ، خاصة القضائية والقانونية ، مستعرضا تجربة الأردن في مجال العدل.كما أكد أن التجربة المغربية في هذا المجال جديرة بالاهتمام ويمكن الاستفادة منها على عدة مستويات.

في سياق ذلك ، تم الاتفاق على خلق لجنة تقنية مشتركة لإعداد مشاريع اتفاقيات للتعاون في مختلف مجالات العدل ، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية ، إضافة الى الاتفاق على تبادل التشريعات الصادرة في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات التي يقوم بها وزير العدل المغربي مع نظرائه بدول الخليج العربي والأردن ومصر ، لتعميق أواصر الأخوة والتعاون بين هذه البلدان والاستفادة من تجاربها على مستوى قطاع العدل ، وكذلك لتعميق أواصر الأخوة والتعاون على جميع المستويات.