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إيلاف من لندن: كشفت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم، عن نسخة كتابها السنوي 2023 اليوم في مختلف أنحاء العالم. وطغى على ثيمة هذا العام الأرقام القياسية المتعلقة بالأرض والفضاء.

وأضافت غينيس للأرقام القياسية في إصدارها الجديد إنجازاتٍ مخصصة لأصحاب الهمم بعد إعلان فئات مخصصة لهم العام الماضي لضمان المنافسة العادلة في مجال الأرقام القياسية عالمياً.

من الكويت، حققت LOOPZ رقماً لأطول منزلق داخلي

وقال كريج جلينداي – رئيس تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية، والذي يحتفل بسنويته العشرين هذا العام رئيساً لتحرير هذا الكتاب العالمي الذي باع عشرات الملايين من النسخ منذ اطلاقه: "رصدنا نحو 40 ألف طلب تلقيناها هذا العام لنحضر نسخة غينيس للأرقام القياسية 2023. لا يزال الناس من جميع مناحي الحياة مفتونين بالقدرات الخارقة، وقد تلقينا طلبات من جميع أنحاء الكوكب وحتى من الفضاء! وهذا ما جعل ثيمة هذا الإصدار الجديد تحمل عنوان "من خارج هذا العالم!"

وقال كريج جلينداي – رئيس تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية، والذي يحتفل بسنويته العشرين هذا العام رئيساً لتحرير هذا الكتاب العالمي الذي باع عشرات الملايين من النسخ منذ اطلاقه: "رصدنا نحو 40 ألف طلب تلقيناها هذا العام لنحضر نسخة غينيس للأرقام القياسية 2023. لا يزال الناس من جميع مناحي الحياة مفتونين بالقدرات الخارقة، وقد تلقينا طلبات من جميع أنحاء الكوكب وحتى من الفضاء! وهذا ما جعل ثيمة هذا الإصدار الجديد تحمل عنوان "من خارج هذا العالم!"

فمن السعودية، رصد الكتاب أكبر مبنى مغطى بالمرايا حققته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وأكثر عدد مسارات على منزلق مائي حققه موسم الرياض. كما تضمن الكتاب الإنجاز الذي شارك فيه الفنان محمد عبدو عن أكثر نسخ هولوغرام متشابهة ومتزامنة لإنسان، وأكبر ساعة على برج حققته أبراج البيت وهو مجمع الأبراج في مكة المكرمة مقابل المسجد الحرام، وأطول منارة في جدة، وأكبر قبة جيوديسية والتي حققته سوبردوم جدة التي كسرت رقماً آخر عن أكبر قبة في العالم ذات سقف متواصل.

كما رصد الكتاب من السعودية انجازين لاحتفال نور الرياض السنوي عن أكبر هيكل من أضواء LED والزخرفة المعلقة الأكثر لمعاناً في العالم، بالإضافة إلى إنجاز الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 مبنية من قطع الليغو.

أكبر مسبح مخصص للغوص "ديب دايف دبي"

من الإمارات، رصد الكتاب جملة من المبادرات الإنسانية أبرزها إنجاز حملة أجمل شتاء في العالم من خلال مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي حققته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشركائها وصانع المحتوى حسن سليمان "أبوفلة"، وإنجاز أكبر تبرع لعلاج مريض حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة فاقت 8 مليون درهم إماراتي (حوالي 2.2 مليون دولار)، وإنجاز جمعية الإمارات للأورام لأكثر عدد من أشرطة التوعية التي يتم صناعتها خلال ساعة.

وعادت شركة فرح إكسبيرينسز من أبوظبي برقمٍ قياسي جديد في نسخة هذا العام من الكتاب عن أكبر عدد مشاركات في تلوين لوحة عملاقة. كما استعاد الكتاب انجاز هيئة كهرباء ومياه دبي لأول مختبر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وصورة لأطول مبنى "برج خليفة" حققته إعمار العقارية، وأطول فندق في العالم "جيفورا"، وأكبر حديقة مائية قابلة للنفخ "أكوافن"، وأكبر مسبح مخصص للغوص "ديب دايف دبي"، وأطول Zipwire في رأس الخيمة، وأكبر رقصة متزامنة لسيارات حققتها كل من بلاي ستيشن الشرق الأوسط بالتعاون مع مجموعة ITP الإعلامية.

أثقل وأكبر ثريا في مسجد مصر

من مصر، رصد الكتاب إنجاز نادي الأهلي المصري لأكثر عدد انتصارات بدوري أبطال افريقيا، وأثقل وأكبر ثريا في مسجد مصر، وأكبر كف يد لإنسان الذي حققه العملاق المصري محمد شحاته، وإنجازاً آخر للرياضي العالمي محمود أيوب عن أكثر عدد تكرارات ضغط على إصبع واحد خلال دقيقة.

من العراق، تصدّر إنجاز الفنان العراقي الشاب سعيد هويدي صفحات الكتاب عن أكبر لوحة مصنوعة بالخيوط والمسامير والتي جسّد فيها صورة للمؤثرة المصرية "لجينة صلاح" لرفع الوعي حول جمال المصابين بالبهاق. كما استطاع فنان التوازن ابراهيم صادق من إيصال انجازه إلى صفحات الكتاب في أكثر عدد بيض متوازن على ظاهر الكف بواقع 18 بيضة.

أكبر لوحة مصنوعة بالخيوط والمسامير في العراق

ومن الأردن، استطاع الرياضي الملهم عبدالكريم خطّاب من تحقيق الرقم القياسي العالمي لأعلى وزن أثقال عن فئة أصحاب الهمم. ومن الكويت، حققت LOOPZ رقماً لأطول منزلق داخلي، وحقق المغامر الكويتي الشاب يوسف الرفاعي رقماً لأصغر شخص يتسلق القمم البركانية السبع الأعلى في العالم.

إنجاز اللبنانية الملهمة دارين بربر وجد أيضاً مكاناً له في صفحات الكتاب والذي حققته بقدم واحدة لأطول فترة في وضعية القرفصاء على حائط. كمان رصد الكتاب انجازاً مغربياً حققه أيوب التواب عن أكثر عدد شقلبات عكسية على قدم واحدة.

وكان للرياضي القطري الملهم أحمد الشهراني مكان في صفحات الكتاب الجديد عن إنجازه لأسرع وقت في عبور دولة قطر على كرسي متحرك. كما رصد الكتاب إنجازات قطرية أخرى مثل أطول لعبة أفعوانية داخلية حققتها دوحة كويست من خلال مرفق EpiQ، بالإضافة إلى أكثر عدد جنسيات في درس يوجا حققته السفارة الهندية لدى الدوحة.

من الجزائر، رصد الكتاب أكبر صحن كسكس حققه معرض الجزائر الدولي، وأطول مئذنة حققه جامع الجزائر. ومن البحرين، دخل إنجاز آدم سعيد صفحات الكتاب عن أسرع وقت في تحديد أسماء الدول من خرائطها. بينما حقق السوري محمد فيضو الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد تكرارات ضغط بوزن إضافي 40 باوند خلال 3 دقائق. ومن السودان دخل الملهم السوداني ابراهيم رحمة صفحات الكتاب بأكثر عدد ضربات جزاء خلال ساعة حققها بقدم واحدة.

أكبر مبنى مغطى بالمرايا حققته الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ويتقدم صفحات النسخة الجديدة مقتطفات من الشرق الأوسط وانجازات قياسية من اليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية، يتبعها فصل مخصص للأرقام القياسية المتعلقة بالفضاء، ثم فصل عن الحياة على كوكب الأرض، ثم فصل عن الجسم البشري، وفصل عن المآثر غير العادية، وفصل عن رحلات حول العالم في 300 رقم قياسي، وفصل عن الهندسة الخارقة وفصل عن الترفيه، وفصل عن العالم الحديث، وفصل عن الإنجازات القياسية في الرياضة.

كما تتضمن النسخة الجديدة تكنولوجيا تسمح بمشاهدة الأرقام القياسية بطريقة ثلاثية الأبعاد، وأهم 25 رقم قياسي متعلق بألعاب الفيديو. حيث تتوفر هذه النسخة للبيع ابتداءً من تاريخ 15 سبتمبر 2022.