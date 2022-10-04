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فيينا: يتوجه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الى كييف وموسكو في وقت لاحق من الاسبوع الجاري، وفق ما أعلنت الوكالة الثلاثاء.

وقالت الوكالة في بيان إن غروسي "سيواصل مشاوراته" بشأن إقامة منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيهور موراشوف، رئيس محطة زابوريجيا الذي احتجزته دورية روسية مدة يومين قبل إطلاق سراحه الاثنين "لن يواصل عمله في المحطة. وأضافت أنه "لم يتضح بعد من سيحل محله".

قالت الوكالة النووية الأوكرانية السبت إن دورية روسية احتجزت موراشوف أثناء توجهه من المحطة إلى مدينة إنرغودار التي تسيطر عليها روسيا.

وتحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة كييف وموسكو على الموافقة على إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في محاولة لتجنب أي حادث نووي.

ولدى سؤاله في أيلول/سبتمبر عن منطقة الحماية حول المحطة، قال غروسي إنه يأمل بأن يحصل على تعهد بأن الأعمال العسكرية لن تؤثر على تشغيل المحطة على نحو طبيعي.

تبادلت موسكو وكييف اللوم على مدى شهور بشأن تعرض مواقع قريبة من المنشأة التي تسيطر عليها روسيا للقصف، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.