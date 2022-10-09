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كريستشينيفكا (أوكرانيا): في صالة الألعاب الرياضية في مدرسة في قرية كريستشينيفكا التي استعادها الأوكرانيون في جنوب البلاد، تتكدس الأنقاض تحت سقف مدمر بعد قتال عنيف استمر أياماً في الموقع الذي كان مقر قيادة للقوات الروسية في المنطقة.

ويوضح بافلو أوليسكو (62 عامًا) بينما كان يعرض المبنى لوكالة فرانس برس أن "الروس جعلوا المدرسة مركز قيادتهم المحلية". وحُفرت خنادق على طول المبنى كما تمت أعمال حفر لإخفاء المدرعات.

هذا يعني أن قوات موسكو كانت محصنة بقوة عندما جاء الجنود الأوكرانيون لاستعادة كريستشينيفكا. وهذا يفسر أيضاً الأضرار التي لحقت بمجمع المدرسة عندما وصل إليه الأوكرانيون الأحد.

على بعد خمسين مترًا عن صالة الألعاب الرياضية، فقدت مدرسة ابتدائية صغيرة جزءًا من جدرانها وتحولت إلى كومة من الطوب. ويقول أوليسكو "في البداية كانوا يقصفون الروس من مسافة بعيدة". وأضاف أن "قتال الشوارع بعد ذلك استمر يومين او ثلاثة أيام".

من "الجحيم"

التقديرات نفسها أوردها فاسيل كوميتش (65 عاماً) الذي قال إنه عاد من "الجحيم".

وقال هذا الرجل الذي فقد إحدى عينيه "في الأيام الأخيرة استهدف رجالنا (الروس) من الشرق والغرب". وأضاف "كانت الانفجارات شديدة وتضيء في السماء مثل البرق" وأحيانًا "تصبح (السماء) حمراء (...) الأرض تهتز".

أما صديقته ماريا جيليزنياك (62 عامًا) التي تمشي بصعوبة شديدة ويبدو أن ذراعها مشلولة، فتتحدث عن لحظات توتر شديد في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر اليوم الذي تم فيه تحرير كريستشينيفكا.

قالت "وصل جنودنا الأعزاء" حوالى الساعة 07,15 صباحاً و"بدأت المجزرة" اعتبارا من الساعة التاسعة. وأضافت أن الأوكرانيين كانوا "يقصفون ويطلقون النار. كان ذلك مروعاً". وتابعت "كنا نسمع هدير سيارات ودبابات وشاحنات تسير بجنون".

وأضافت "لكننا نجونا".

وقالت باكية إنها عندما رأت "الأشرطة الصفراء" علامة التعرف التي يعتمدها جنود كييف في زيهم الرسمي "بكينا كثيرًا وقبلنا الجميع".

محو كل أثر

على الرغم من شدة القتال، يقول الستينيان إنهما لم يريا أي جثة روسية في كريستشينيفكا. بعد أسبوع من هذه الهزيمة لقوات موسكو، لم يبق من وجودها شيئًا باستثناء الدمار الذي زرعته.

وفي كل مكان تنتصر فيه في الجنوب وخصوصاً في منطقة خيرسون حيث تؤكد كييف أنها استعادت 400 كيلومتر مربع من الأراضي من "المحتلين" في أقل من أسبوع، يعمل الجيش الأوكراني على محو كل أثر في أسرع وقت ممكن.

في كريستشينيفكا، لم ير صحافيو فرانس برس سوى عربتين مدرعتين روسيتين محترقتين داخل المدرسة. لكنهما لن تبقيا لفترة طويلة على الأرجح. فقد قال بافلو أوليسكو إنه تم نقل دبابة روسية أخرى مؤخرًا من مدخل القرية.

على الطريق الرئيسي المؤدي إلى كريستشينيفكا، تم سحب عدد من الآليات المدرعة المدمرة رآها صحافيو فرانس برس أثناء قطرها صباح الجمعة.

وبالقرب من تمثال كبير على شكل بطيخة، أحد رموز منطقة خيرسون المنتجة الكبرى لهذه الفاكهة، اختفت جثث الروس التي كانت موجودة قبل أيام قليلة في صور تم تناقلها على شبكات التواصل الاجتماعي.

بينما تتوعد كييف باستمرار جنود العدو بالعودة إلى ديارهم "في أكياس جثث"، لا يريد الجيش الأوكراني الذي دعا فرانس برس واثنتين من وسائل الإعلام الدولية الأخرى إلى زيارة الأراضي "المحررة" في الجنوب، عرض الأضرار التي لحقت بالقوات الروسية.

كما يحظر التحدث إلى الجنود أو تصويرهم.

يسخرون من الروس

وبعيدًا عن هذه الاعتبارات، يكيل سكان كرييستشينيفكا وكذلك سكان أوكراينكا وبيليايفكا شيفتشينكيفكا، وهي ثلاث قرى نجت إلى حد كبير من المعارك، المديح لأبطالهم.. ويسخرون من الروس الذين انسحبوا بتكتم من قراهم، بعد سبعة أشهر "حبسوا" خلالها في منازلهم لكن من دون تعذيبهم، كما يقولون.

وقالت غالينا ديجتيوك (55 عامًا) التي تعيش في قرية شيفتشينكيفكا إنه "عندما بدأت المعركة في كريستشينيفكا المجاورة، غادروا (الروس) جميعًا سيرًا على الأقدام أو على دراجات (...). وبعد نصف ساعة ، أطلقت مروحية (أوكرانية) النار عليهم" مما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وأضافت بسرور أنه منذ أن تولى الأوكرانيون زمام الأمور "أشعر أن الوضع تغير".

في بيليايفكا كما هو الحال في جميع المناطق الريفية الجنوبية التي تحتلها موسكو، قطعت الإنترنت بينما يعمل الهاتف بشكل سيء جداً. لذلك لم يتوقع أحد وصول المحررين الأوكرانيين ولا الهزيمة الروسية.

وقالت إيرينا تشاتشوفسكا (41 عاماً) "لم نر حتى كيف غادروا لكننا كنا سعداء جداً".

أما زوجها ليونيد تيريشينكو (63 عامًا) الذي احتجزه الروس خمسة أيام، الوقت اللازم ليتحققوا من أنه ليس "نازيًا" أو مواليًا لأوكرانيا، فيؤكد أنه "لم يحدث قتال" في بيليايفكا.

ويضيف "لقد فروا".