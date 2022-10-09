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إيلاف من لندن: أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن مصادرة مخدرات تقدر بأكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من على متن مركب في بحر العرب.

وقالت كلير طومسون قائدة الفرقاطة (اتش إم إس مونتروز) إن القوات البحرية على مئات الكيلو غرامات من مخدر "كريستال ميثامفيتامين" في عملية استغرقت ست ساعات.

والفرقاطة جزء من القوة المشتركة 150 بقيادة السعودية، وهي شراكة من 38 دولة تشارك في عمليات الأمن البحري عبر البحرين الأحمر والعربي، وأجزاء من المحيط الهندي.

وهذه هي خامس عملية مداهمة للفرقاطة ضد مهربي المخدرات هذا العام. وأضافت طومسون بأن عملية التوقيف شكلت لطمة قوية للعصابات الإجرامية والإرهابيين الذين يستخدمون المخدرات لتمويل أنشطتهم.

وقالت: " مطاردة المنظمات الإرهابية والمجرمين ووقف خطوط تمويلهم هو أمر حيوي لأمن بريطانيا وباقي العالم".

مجريات العملية

وقال متحدث باسم البحرية البريطانية إن الفرقاطة (مونتروز) أرسلت مروحية من طراز (Wildcat) لتعقب حركة مركب مشتبه فيه، قبل أن تسيطر عليه عناصر متخصصة من وحدة الكوماندوز 42.

وكشف البحث الأولي عن بعض المخدرات، وبعدها عثر فريق الصعود من البحارة ومشاة البحرية على مقصورة مخفية خلف حاجز مزيف على متن القارب الصغير.

وفي المجموع، كان هناك 870 كجم من كريستال الميثامفيتامين على متن المركب، والتي قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن قيمتها بالجملة 15.5 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الفرقاطة اتش إم إس مونتروز بدأت مهامها في الشرق الأوسط عام 2019، وكان مقرها ديفنبورت، بليموث. وصادرت الفرقاطة ما يقدر بنحو 47 مليون جنيه إسترليني من المخدرات وشحنتين غير قانونيتين من الأسلحة حتى الآن هذا العام.

