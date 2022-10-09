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فرانكفورت: بدأ الألمان في ولاية ساكسونيا السفلى الساحلية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية تمثّل اختباراً لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديموقراطي في ظل أزمة طاقة متفاقمة.

وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 18,00 (16,00 ت غ)، بينما تشير أحدث الاستطلاعات إلى تقدّم ضئيل لحزب شولتس (يسار وسط) على حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المسيحي الديموقراطي المحافظ.

ويهيمن القلق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على الانتخابات في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد والمطلة على بحر الشمال، ليعطي لمحة عن المزاج العام الوطني في وقت تعاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأفاد رئيس وزراء ساكسونيا السفلى شتيفان فايل الذي يحظى بشعبية واسعة وينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي أن الاقتراع هو "الأصعب في حياتي"، في وقت يسعى للفوز بولاية ثالثة.

وقال لمجلة "فيرتشافت فوخه" "لم يسبق لي قط أن رأيت هذا العدد الكبير من التساؤلات والقلق على وجوه المواطنين".

حكم شعبي

ويصوّر فايل (63 عاماً) نفسه على أنه يوفر الأمان في فترات الاضطرابات ويسعى إلى أن تضطلع ساكسونيا السفلى، مقر شركة "فولكسفاغن" العملاقة لصناعة السيارات ومعظم توربينات الرياح الألمانية، بدور في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ورحّب بصندوق للطاقة بقيمة 200 مليار يورو (198 مليار دولار) كشف عنه شولتس مؤخرا بهدف حماية المستهلكين الألمان من صدمات ارتفاع الأسعار.

بدوره، يرى منافس فايل الأبرز، وزير الولاية لشؤون الاقتصاد برند ألتهوسمان المنتمي إلى الحزب المسيحي الديموقراطي أن حزمة الدعم الضخمة تفتقر إلى الوضوح. ويتهم الحكومة الفدرالية بالتحرّك ببطء شديد في ظل تفاقم المخاوف من الركود.

ووصف ألتهوسمان (55 عامًا) انتخابات الأحد بأنها ستكون بمثابة حكم شعبي على حكومة شولتس الائتلافية في برلين والتي تضم الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي).

وقال لصحيفة "راينيش بوست" "إذا أصبح الحزب المسيحي الديموقراطي الأقوى في ساكسونيا السفلى، وهو أمر واقعي، فسيشكّل الأمر ضربة خطيرة للحكومة الفدرالية المنقسمة أساسا".

قرابة الساعة 12,30 بلغت نسبة المشاركة في التصويت 24,6 بالمئة، وفق الهيئة الإقليمية لإدارة الانتخابات في هانوفر، مقارنة بـ27 بالمئة في التوقيت نفسه خلال الاستحقاق السابق الذي نظّم قبل خمس سنوات.

استطلاعات الرأي

أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب الاشتراكي الديموقراطي متصدر في ساكسونيا السفلى (31 إلى 33 في المئة)، يليه المسيحي الديموقراطي (27 إلى 28 في المئة). وازداد الفارق بينهما خلال الأيام الأخيرة.

ومن شأن فوز الاشتراكيين الديموقراطيين أن يعزز موقعهم بعدما خسروا في آخر اقتراعين نظما في ولايتي شمال الراين فستفاليا وشلسفيغ هولشتاين لصالح المسيحيين الديموقراطيين حيث عاقب الناخبون الحزب على خلفية إدارة شولتس للأزمة في أوكرانيا.

أما الخضر، فيتوقع أن يحصلوا على حوالى 16 في المئة من الأصوات، وهو أفضل أداء لهم في الولاية التي تعد 6,1 ملايين ناخب.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد يحظى بنحو 11 في المئة من نوايا التصويت، أي ما يعادل تقريبا ضعف الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2017.

وقالت خبيرة العلوم السياسية أورسولا ميوانخ في تصريح لوكالة فرانس برس إن أداء قويا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي يشهد انقسامات داخلية "سيشكل تصويتاً احتجاجياً كان قلّة قبل أشهر يتوقّعونه".

أما الحزب الديموقراطي الحر، فيرجّح أن يحصل على حوالى خمسة في المئة من الأصوات، وهي العتبة التي يحتاج اليها لدخول البرلمان الإقليمي.

وشكّل مصير محطة "إمسلاند" للطاقة النووية الواقعة في ساكسونيا السفلى أبرز نقطة خلافية في الانتخابات، علما بأنها واحدة من ثلاث محطات ما زالت في الخدمة في ألمانيا.

تحول تاريخي في المواقف

ورد ألتهوسمان بغضب على قرار برلين المضي قدماً بتنفيذ خطة إغلاق "إمسلاند" هذا العام، رغم الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة في وقت تخفف ألمانيا اعتمادها على الغاز والنفط الروسيين.

ومؤخراً، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المنتمي إلى الخضر المناهضين عادة للطاقة النووية، أن المحطتين الأخريين ستبقيان في الخدمة حتى نيسان/أبريل 2023، في تحول تاريخي في المواقف.

وأيّد فايل موقف برلين، مشيراً إلى أن "إمسلاند" ليست ضرورية لضمان إمدادات الطاقة في ساكسونيا السفلى، رغم إقراره بأن مناطق أخرى قد تواجه صعوبات مع حلول الشتاء.

ورغم أن الاشتراكيين الديموقراطيين والمسيحيين الديموقراطيين يحكمون بشكل مشترك في ساكسونيا السفلى، استبعد فايل هذه المرة إمكان تكرار تجربة تشكيل ائتلاف من اليمين واليسار، مفضلا عقد شراكة مع الخضر.