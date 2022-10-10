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بروكسل: رأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الاثنين.

وقال المتحدث بيتر ستانو إن "استهداف الناس عشوائياً بوابل جبان ومروع من الصواريخ ضرب أهدافاً مدنية يمثّل حتماً تصعيداً إضافياً".

وأضاف "يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات هذه الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنى التحتية المدنية... إنه أمر يتعارض مع القانون الإنساني الدولي ويرقى هذا الاستهداف للمدنيين من دون تمييز إلى جريمة حرب".

ولدى سؤاله عن اتفاق روسيا وبيلاروس لنشر "قوة إقليمية مشتركة"، طالب ستانو مينسك بـ"الامتناع" عن تقديم المزيد من المساعدة لموسكو في أوكرانيا.

وتابع "لا تفاصيل لدينا (حول نشر القوات المشتركة)، لكن إذا حدث ذلك، سيكون تصعيدًا آخر في الحرب غير الشرعية" في أوكرانيا.

وأضاف "لن يمرّر الاتحاد الأوروبي ذلك".

عقوبات

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على بيلاروس لعرض أراضيها على روسيا لشنّ جزء من غزوها لأوكرانيا، قائلًا إنه على استعداد لفرض مزيد من العقوبات في حال قدّمت مينسك المزيد من المساهدة لموسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثماني حزمات من العقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا. وألقت العقوبات بثقلها على الاقتصاد الروسي.

وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على تويتر الاثنين "أدين بأشدّ العبارات الضربات الروسية العشوائية على المدن الأوكرانية. إن استهداف السكان المدنيين عمدًا يشكل جريمة حرب".