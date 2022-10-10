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بروكسل: أكّد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين أن الحلف يدين "الهجمات المروعة والعشوائية" التي تشنّها روسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا، مشددًا على أنه سيواصل دعمه للشعب الأوكراني.

وكتب على تويتر "تحدثت مع وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا ونددت بالهجمات المروعة والعشوائية لروسيا على منشآت مدنية في أوكرانيا. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعمه للشعب الأوكراني الشجاع لمواجهة عدوان الكرملين لأطول فترة ممكنة".