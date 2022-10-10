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كييف (أوكرانيا): قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجُرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة الروسية على أوكرانيا صباح الاثنين، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة الأوكرانية على فيسبوك "حتى هذه المرحلة، توفي عشرة أشخاص وجُرح نحو 60 في جميع أنحاء البلاد بعد الضربات الروسية"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على جمع "أدلة الفظائع الروسية".

ولفت رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة 51 في العاصمة الأوكرانية.

وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر "لا يزال التهديد بضربات جديدة قائمًا"، داعيًا الشعب الأوكراني إلى الاحتماء في حال انطلاق الإنذارات المضادة للطائرات.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال من جهته إن 11 منشأة مهمة تضررت صباح الاثنين في ثماني مناطق وفي العاصمة كييف.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي 83 صاروخًا على أوكرانيا بعد يومين من انفجار ألحق أضرارًا بجسر استراتيجي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم والذي يشكلّ رمزًا لضم شبه الجزيرة الأوكرانية إلى روسيا.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 52 صاروخًا منها 43 صاروخ كروز.