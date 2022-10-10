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تل أبيض (سوريا): قُتل شخص يشتبه بأنه عنصر في تنظيم الدولة الإسلامية بقصف نفّذته طائرة مسيرة الإثنين في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم تُعرف الجهة التي نفذت الغارة، لكن المرصد السوري رجح أن يكون التحالف الدولي بقيادة واشنطن او القوات الأميركية.

وأفاد مراسل فرانس برس عن دوي انفجارين في منطقة حمام التركمان قرب مدينة تل أبيض الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال سوريا، مشيراً إلى مقتل شخص.

وقال اسماعيل البرهو، الذي يقطن في منزل قريب من مكان الاستهداف، "سمعنا صوت طيران، ثم ضرب أول صاروخ وفي أقل من دقيقة اطلق الصاروخ الثاني"، مضيفاً "حين وصلت إلى المكان رأيت جثة متفحمة". كما أسفرت الضربة، وفق قوله، عن إصابة عاملة في حقول القطن القريبة.

وسارع عناصر الفصائل إلى المكان وطلبوا من سكان المنازل القريبة مغادرتها، وبينهم البرهو.

وأفاد سكان من القرية فرانس برس أن المستهدف هو عمار اليحيى (35 عاماً)، وهو سوري يتحدر من حمام التركمان، مشيرين إلى أنه "لا يعرف عنه سوى أنه كان ينتمي سابقاً إلى تنظيم الدولة الإسلامية".

وأورد المرصد السوري أن الغارة بطائرة مسيرة قتلت شخصاً يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية أثناء تنقله على دراجة نارية.

ملاحقة القياديين

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية بين حين وآخر غارات او عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وشمال شرق سوريا.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم في إنزال جوي ثم غارة في شمال سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2019، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم المتوارين وينفذ عمليات لاعتقالهم في شرق وشمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية واعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم التنظيم في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.