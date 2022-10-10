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بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين سفير نيكاراغوا لدى بروكسل "شخصاً غير مرغوب فيه" رداً على طرد سفيرته في ماناغوا، كما ذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال في بيان "وافق المجلس (هيئة دول الاتحاد الأوروبي) اليوم على إعلان رئيس بعثة جمهورية نيكاراغوا لدى الاتحاد الأوروبي شخصًا غير مرغوب فيه".

وأضاف "إنه رد بالمثل على قرار حكومة نيكاراغوا في 28 أيلول/سبتمبر بإعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى نيكاراغوا شخصًا غير مرغوب فيه. ويعتبر الاتحاد الأوروبي قرار نيكاراغوا غير مبرر".

وكان بوريل أعلن انه سيرد "بشكل حازم ومتكافىء" على قرار نيكاراغوا طرد سفيرته في ماناغوا.

وأكد غداة طرد السفيرة بيتينا موشيت أن "الاتحاد الاوروبي يأسف بشدة ويرفض هذا القرار الأحادي الجانب غير المبرر".

عقوبات

وقال بوريل في بيان أن "الاتحاد الاوروبي يأسف أيضاً بعمق للقرار الأحادي الجانب وغير المتكافىء وغير المبرر الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا الجمعة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة هولندا، ويعبر عن دعمه الراسخ للحكومة الهولندية".

وأكد بوريل أن "هذه الخطوات العدائية وغير المبررة لن تؤثر فحسب على العلاقات الثنائية بين نيكاراغوا والاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء، بل ستؤدي أيضاً الى عزلة دولية متنامية لنيكاراغوا".

ويواظب المجتمع الدولي على التنديد بانحراف نظام دانيال أورتيغا الذي اعيد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لولاية رابعة في اقتراع غاب عنه جميع خصومه المحتملين أو اعتقلوا أو أرغموا على مغادرة البلاد.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات عدة على نيكاراغوا ومسؤولين فيها في السنوات الأربع الأخيرة، وخصوصاً على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.