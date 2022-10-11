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موسكو: أكدت مينسك الثلاثاء أن القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا هدفها "دفاعي محض" ويتمثل بحماية حدود الدولة السوفياتية سابقا والمتحالفة مع موسكو.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في بيان "نشدد مجددا على أن مهام مجموعة القوى الإقليمية دفاعية محضة. وجميع الأنشطة التي تجري حاليا هدفها توفير رد كاف على التحركات قرب حدودنا".