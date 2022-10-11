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إيلاف من الرباط: أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، اليوم الثلاثاء، عن أعضاء لجنة تحكيم دورته التاسعة عشر التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وذكر بيان لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أن هذه اللجنة الدولية التي يترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، ستمنح النجمة الذهبية لواحد من 14 فيلما طويلا، يعتبر أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في مسابقة هذه الدورة، والتي تخصص لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم.





أضاف المصدر ذاته أنه سيرافق باولو سورينتينو في هذه المهمة كل من المخرجة الدانماركية سوزان بير، والممثل و المنتج الأميركي الگواتيمالي أوسكار إسحاق، والممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

وخلص البيان إلى أنه أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة ينتمون إلى عشر دول مختلفة من أربع قارات، مبرزا أن هذه اللجنة تعد صورة تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش باعتباره تظاهرة تحتفي بالسينما العالمية.

وستعلن لجنة التحكيم عن قرارها خلال حفل اختتام المهرجان المقرر يوم 19 نوفمبر المقبل .