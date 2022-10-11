قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من القاهرة: يستضيف مركز الألعاب الإلكترونية Esports Lab نهائي بطولة Legends Showdown للعبة League of Legends والتي تجمع 228 فريقًا محترفًا للرياضة الإلكترونية من مختلف أنحاء الوطن العربي ليتنافسوا على مجموع جوائز 100 ألف جنيه مصري.

وقد انطلقت فعاليات البطولة رسميًا يوم 3 أكتوبر الماضي، لتستمر في تقديم بثوث مباشرة للتصفيات بين الفرق حتى يوم 10 أكتوبر، على أن يستضيف Esports Lab المباراة النهائية يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويعتبر Esports Lab أحد أكبر مراكز الألعاب الإلكترونية في الوطن العربي، حيث يضم أكثر من 120 جهاز حاسوبي للألعاب، وهو مجهّز كليًا لاستضافة بطولات وفعاليات عالمية، كما يضم غرفة ريد بُل الوحيدة في الوطن العربي، والتي تعتبر مركزًا لكل البرامج والبثوث المباشرة لفعاليات ريد بُل في الرياضة الإلكترونية.

وقد تأسست Gamers Lounge عام 2014 لتغزو مجال الرياضة الإلكترونية بالشرق الأوسط، وتكوّن قاعدة جماهيرية واسعة من لاعبي الرياضة الإلكترونية والمهتمين بمجال الألعاب بالوطن العربي، ويعتبر مصدر قوة الشركة كونها أحد أوائل الشركات الرائدات في تنظيم البطولات بالوطن العربي، فعلى مدار 8 سنوات جمع فريق Gamers Lounge خبرات مختلفة من تجارب عديدة بالرياضة الإلكترونية، ليطوّروا أنفسهم ويواكبون التكنولوجيا الحديثة ويصبحون أحد أكبر منظمي بطولات وفعاليات الرياضة الإلكترونية بالوطن العربي.