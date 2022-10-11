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سنغافورة: .أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية الثلاثاء أنّ المضيفات لن يُفصلن من عملهنّ في حال أصبحن حوامل، وهو إجراء كان يلقى انتقاداً مستمراً كان طبيب الشركة يعلله بتقرير يفيد بأنّ الأمهات الحوامل عاجزات عن العمل في الرحلات الجوية.

وكان على المضيفات اللواتي يرغبن في العودة إلى عملهنّ بعد الولادة أن يتقدّمن بطلب انتساب جديد إلى الشركة. أما اليوم، فأصبحت الحوامل العاملات في الخطوط الجوية السنغافورية يحصلن على إجازة أمومة ويمكنهنّ العودة إلى عملهنّ عند انتهاء الإجازة"، على ما ذكرت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس.

ويمكن للمضيفات الحوامل أن يطلبن العمل لفترة مؤقتة تمتد بين ثلاثة إلى تسعة أشهر من فترة الحمل في وظائف غير جوية.

وأشار بيان الشركة إلى أنّ "إمكانية العمل مؤقتاً خارج الطائرات ستعتمد على مدى توافر المضيفة وما إذا كانت تتمتع بالمهارات المطلوبة"، مضيفًا أنّ كل المضيفات اللواتي طلبن نقلهنّ إلى وظائف خارج الطائرة حصلن على الموافقة حتى اليوم.

حقوق النساء

وكانت الخطوط الجوية السنغافورية تتعرض منذ عام 2010 لانتقادات من الجهات المدافعة عن حقوق النساء.

وقالت المسؤولة في جمعية "أوير" كورينا ليم لوكالة فرانس برس إنّ هذا القرار يشكل "خطوة تقدمية كبيرة"، لافتةً إلى أنّ الوضع السابق كان ينطوي على "تمييز ومعاملة استناداً إلى جنس الموظف".

ورأت أنّ خطوة الشركة ليست كافية إذ ينبغي أن تحصل النساء الحوامل بشكل تلقائي على وظيفة خارج الطائرة من دون حاجتهنّ إلى تقديم طلب لإدارة الشركة.