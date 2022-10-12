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موسكو: قالت أجهزة الأمن الروسية الأربعاء، إنها أحبطت محاولة هجوم في منطقة موسكو وأخرى في بريانسك بالقرب من أوكرانيا، متهمة كييف بالتحضير لهذه الهجمات.

وفي بيانين منفصلين نقلتهما وكالات أنباء روسية، قال جهاز الأمن الفدرالي إنه اعتقل أوكرانيا يشتبه في قيامه بالتحضير لهجوم بقاذفة صواريخ في منطقة موسكو، وآخر متهماً بأنه أراد تنظيم هجوم بالمتفجرات على مركز لوجستي في بريانسك.