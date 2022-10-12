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باريس: أعربت لجنة دعم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي تمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات في إيران، الأربعاء عن "تضامنها" مع الباحثة الإيرانية مرواريد أياز التي أوقفت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت المدرسة التطبيقية للدراسات العليا قد دعت في بيان الجمعة إلى إطلاق سراح مرواريد أياز "عالمة الاجتماع والدكتورة العضو في مجموعة (البحث حول) المجتمعات والأديان والعلمانية" التي قالت إنها أوقفت في 21 أيلول/سبتمبر في رشت بشمال غرب إيران.

وأعربت لجنة دعم فاريبا عادلخاه في بيان الأربعاء عن "تضامنها الكامل مع مرواريد أياز... التي يبدو أنها أوقفت في رشت، ومع زملائنا الإيرانيين وطلابهم الذين تعرضوا لقمع وحشي في عدد من الجامعات في البلاد".

كولونا

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء إن إيران تحتجز حاليا خمسة مواطنين فرنسيين.

والمحتجزون هم فاريبا عادلخاه وبنجامين بريير الذي اعتُقل في أيار/مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في أيار/مايو الماضي، و"فرنسي كان يمر عبر طهران" بحسب الوزارة التي لم تكشف هويته.

أعلنت إيران في نهاية أيلول/سبتمبر اعتقال تسعة أجانب، بينهم فرنسي، في موجة الاحتجاج التي تهز البلاد منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

وأوضحت المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في بيان منفصل الجمعة أنه تم استدعاء مرواريد أياز إلى مركز شرطة "لإعطاء تفسيرات معينة" بدون تفاصيل أخرى، ثم نُقلت بعد بضعة أيام إلى طهران، وفقا لزوجها.

ونقلت المدرسة عن زوجها آرش نعيميان "لكن لا أحد يعرف اليوم مكانها بالضبط"، وأضاف "رغم الطلبات المتكررة من محاميها، تم رفض الإفراج عنها بكفالة".

وتعيش مرواريد أياز في إيران منذ عام 2017، بحسب المدرسة.