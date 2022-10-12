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دنباسار (اندونيسيا): أحيا مئات الأشخاص بتأثر ذكرى أكثر من 200 شخص قضوا في اعتداءات بالي قبل عشرين عاما التي تعتبر أكثر الهجمات الإرهابية فتكا في هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وشاركت عائلات ضحايا وناجون من الهجمات وممثلون عن سفارات حمل بعضهم الزهور في مراسم أقيمت في مدينة كوتا السياحية في بالي الاندونيسية حيث فجّر إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة قنابل في مرقص وحانة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

وقالت الناجية تيولينا ماربونغ لوكالة فرانس برس "أدرك ان البعض نسي ما حصل قبل 20 عاما لكن، ثمة ضحايا فعليون ثمة أطفال فقدوا أهلهم في الانفجارات".

وتابعت هذه الاندونيسية البالغة 47 عاما التي لا تزال تعاني من إصابة في العين "لا أريد أن يقعوا ضحية النسيان".

ويقيم أقارب الضحايا مراسم مسائية على روحهم أمام نصب أقيم في موقع مرقص ساري وباديز بار، وهما هدفا الاعتداءات.

وكان غالبية الضحايا من السياح الذين أتوا من أكثر من 20 بلدا. وكانت أستراليا التي قضى 88 من مواطنيها أكثر الدول تضررا من الاعتداءات التي حصدت أيضا نحو أربعين ضحية إندونيسية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي خلال مراسم أقيمت في سيدني إلى أن فظاعة الاعتداءات ترافقت مع أفعال شجاعة لا تصدق.

وأكد رئيس الحكومة الأسترالي أمام حشود تجمعت على شاطئ كوغي بيتش رغم المطر الخفيف "حاولوا زرع الرعب إلا أن الناس تهافتوا لمساعدة الأصدقاء كما الغرباء".

وقد تخلل المراسم إطلاق 88 طير حمام عن كل ضحية أسترالية.

وتركت اعتداءات بالي بصمة لا تمحى على الهوية الوطنية الأسترالية على ما اكد ألبانيزي، على غرار معركة الدردانيل خلال الحرب العالمية الأولى.

دقيقة صمت

في بالي، نظمت القنصلية الاسترالية مراسم أيضا. ووقف أقارب ضحايا وناجون من الهجمات دقيقة صمت قبل وضع باقات من الزهر في حديقة أقيمت في القنصلية تخليدا لذكرى الضحايا.

وسيتوجه الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو إلى عائلات الضحايا بكلمة مسجلة فيما يلقي رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هاورد الذي كان رئيسا للحكومة عندما وقعت الاعتداءات، كلمة أيضا.

في كانبيرا شاركت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مراسم أقيمت في البرلمان.

وأكدت الوزيرة ورئيس الوزراء في بيان مشترك "نجدد العهد أن تواصل أستراليا العمل مع اندونيسيا لمكافحة آفة التطرف".

ونسب الهجوم في المرقص والحانة إلى منظمة الجماعة الإسلامية الاندونيسية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد فجرت عبوة ناسفة أيضا أمام القنصلية الأميركية في بالي إلا انها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

حركة متطرفة

وتواجه إندونيسيا أكبر دولة مسلمة على صعيد عدد السكان، حركات متطرفة شنت هجمات عدة منذ اعتداءات بالي. وقد عززت التدابير الأمنية قبل مراسم الذكرى الحالية.

أما القيمون على الهجوم فإما اعدموا أو سجنوا او قتلوا على يد الشرطة..

لكن في الأسابيع الأخيرة أثارت الاستعدادات من أجل الإفراج المبكر عن عمر باتيك "خبير المتفجرات" في هذه الاعتداءات، احتجاجات من جانب كانبيرا والناجين وأقارب الضحايا.

وقال الناجي ديوا كيتوت روديتا ويديا بوترا البالغ 55 عاما "سأغضب كثيرا وأصاب بخيبة أمل" في حال الإفراج عنه.

وأوضح لوكالة فرانس برس "لا أزال مصدوما حتى الآن لا أملك الشجاعة لزيارة موقع الاعتداءات".

قتل جيرار شقيق بول ييو في الاعتداءات مع خمسة من أفراد نادي كوغي دولفنز الاسترالي للركبي الذي كان في رحلة إلى بالي.

وقال أمام النصب التذكاري "طُلب مني ان اتعرف على جثته. كنت خائفا جدا من أن يلاحقني هذا المنظر طوال حياتي لكني أردت أيضا ان أراه مرة أخيرة".

وقال بن توليبان الذي بترت ساقاه جراء الانفجارات إنه لا يزال يشعر بالذنب لنجاته بعد عشرين عاما على وقوع الاعتداءات.

وأوضح في تصريح لإذاعة "إيه بي سي" الأسترالية الأربعاء "أفكر بكل الذين قضوا واتصورهم الآن لو نجوا. وأفكر بأنني محظوظ جدا لأني نجوت".