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بغداد: استهدف قصف بالصواريخ محيط المنطقة الخضراء ببغداد الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت مصادر أمنية أن "9 صواريخ سقطت ضمن محيط الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح".

ووفق وسائل الإعلام، تم بتفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء. ولم تتأجل جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية رغم القصف الصاروخي.