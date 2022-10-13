قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: ظل قصر باكنغهام الملكي البريطاني صامتا، بينما الجدل يدور حول ارتداء الملكة القرينة كاميلا ترتدي تاجا مرصعا بالجواهر في احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال تقرير إن كاميلا قد لا ترتدي التاج المرصع بالجواهر، لأنه قد يعيد "ذكريات مؤلمة من الماضي الاستعماري"، ويتميز تاج التتويج، المصنوع خصيصًا لتتويج الملكة الأم "والدة الملكة الراحلة" عام 1937، بـ(ماسة كوهينور) الشهيرة والمثيرة للجدل.

وكان تم الاستيلاء على الكنز التاريخي من قبل شركة الهند الشرقية في عام 1849 عندما تم تقديمه إلى الملكة فيكتوريا وأصبح جزءًا من جواهر التاج.

تصريحات هندية



ووفقًا لصحيفة (التلغراف) اللندنية، قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع: "إن تتويج كاميلا واستخدام جوهرة التاج كوهينور يعيد الذكريات المؤلمة للماضي الاستعماري".

وأضاف: "معظم الهنود لديهم ذاكرة قليلة جدًا للماضي القمعي. عانى خمسة إلى ستة أجيال من الهنود تحت قواعد أجنبية متعددة لأكثر من خمسة قرون.



وقال المتحدث: "المناسبات الأخيرة، مثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تتويج الملكة الجديدة كاميلا ، واستخدام جوهرة كوهينور، تنقل بعض الهنود إلى أيام الإمبراطورية البريطانية في الهند."

وبينما لم يعلق قصر باكنغهام بعد على التصريحات. وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على كاميلا ارتداء التاج ، قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي لشبكة سكاي نيوز: "في النهاية، قرارات مثل هذه تخص القصر. القصر جيد حقًا في تقييم الجمهور ، وفي الواقع المزاج الدولي".

وأضاف: "لدينا علاقة رائعة مع الهند والشعب الهندي. إنه قرار للقصر ولا يساورني شك في أن التتويج سيكون احتفالًا مطلقًا."

تتويج بسيط



وسيتم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم 6 مايو في وستمنستر أبي. ويُعتقد أن التتويج سيكون أبسط وأقصر من الاحتفالات السابقة. وسيتم تتويج الملك إلى جانب زوجته الملكة القرينة.

وسوف يُمسح تشارلز الثالث بالزيت المقدس، وسيحصل على الجرم السماوي وخاتم التتويج والصولجان، ويتوج بتاج القديس إدوارد المهيب.



كما ستُمسح كاميلا بالزيت المقدس وتتوج، تمامًا مثل الملكة الأم عندما توجت ملكة في عام 1937. وقال القصر إن الحفل "سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل" بينما يظل "متجذرًا في التقاليد القديمة والمباهج".

