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فورت لوديرديل (الولايات المتحدة): رفضت هيئة محلفين أميركية الخميس عقوبة الإعدام لنيكولاس كروز منفذ عملية إطلاق نار قتل فيها 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة في فلوريدا، واختارت بدلا من ذلك السجن المؤبد من دون إمكان الإفراج المشروط عنه.

وتداولت هيئة المحلفين طيلة يوم الأربعاء ولفترة وجيزة الخميس، قبل اتخاذ القرار بالحكم على كروز البالغ 24 عاما، بالسجن مدى الحياة لإطلاقه النار في شباط/فبراير 2018 وقتله 14 تلميذا وثلاثة موظفين في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند بولاية فلوريدا.

وينبغي أن تحظى التوصية بعقوبة الإعدام بإجماع الهيئة، وفي هذا الحال رأى عضو على الأقل أو أكثر من الهيئة التي تضم 12 عضوا، أن العقوبة غير مبررة بسبب الظروف المخففة.

ولدى تلاوة الحكم، كان كروز يحدق في طاولة الدفاع بدون أي تعبير، بينما كان العديد من أقارب الضحايا الذين حضروا الجلسة يهزون رؤوسهم غير مصدقين.

وكان كروز قد أقر بالذنب في الجريمة التي نفذها يوم عيد الحب العام الماضي، وقال المدعون خلال الجلسات الخاصة بالعقوبة والتي استمرت ثلاثة أشهر، أن العقوبة المناسبة هي الإعدام.

وكانت محامية كروز، ميليسا ماكنيل قد دعت هيئة المحلفين إلى إبداء الرأفة بشاب وصفته بأنه "مريض عقليا ونفسيا وشخص منكسر".