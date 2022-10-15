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الخرطوم: أوقعت اشتباكات قبلية بولاية غرب كردفان في السودان خمسة قتلى وتسعة جرحى، بحسب ما افاد الجيش السبت.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن الاشتباكات بدأت الجمعة بين قبيلتي النوبه والمسارية في مدينة بثاوى بغرب كردفان (جنوب السودان) وأدت الى سقوط "قتيلين وأربعة جرحى من المسارية و3 قتلى وخمسة جرحى من النوبة".

وبحسب البيان، "أضرمت النيران في بعض المنازل وتم نهب بعض الممتلكات الخاصة".

وتأتي هذه الاشتباكات فيما تتعمق الأزمتان السياسية والاقتصادية اللتان يشهدهما السودان منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وغالباً ما تندلع اشتباكات قبلية في المناطق النائية في السودان بسبب نزاعات على الأرض والمياه والكلأ.

والخميس قتل أربعة أشخاص على الأقل عندما تجددت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق حيث أدت اشتباكات مماثلة الى مقتل 120 شخصاً في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل أكثر من 370 شخصاً ونزح 177 ألف شخص على الاقل بسبب النزاعات القبلية في السودان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.