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إيلاف من الرياض: افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر الاتصال المرئي اليوم، أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقال:

"بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء مجلس الشورى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

على بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، سائلين الله أن يوفقكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



العاهل السعودي مفتتحاً الجلسة عبر الاتصال المرئي