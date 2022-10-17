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لندن: أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت الاثنين إلغاء "جميع" إجراءات خفض الضرائب "تقريبا" التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزّت أسواق المال.

وقال هانت في بيان متلفز "سنلغي تقريبا جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت .. قبل ثلاثة أسابيع"، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأكد هانت بأن وزارته ستعيد النظر في الإبقاء على حزمتها لدعم الطاقة بالنسبة للمستهلكين لما بعد الشتاء الحالي.

وقال هانت في خطاب متلفز مقتضب "أعلن اليوم مراجعة تقودها الخزانة بشأن كيفية دعم فواتير طاقة إلى ما بعد نيسان/أبريل هذا العام"، وذلك قبيل بيان أطول مرتقب أمام البرلمان بشأن التراجع عن عدد آخر من الإجراءات.