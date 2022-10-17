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لندن: نددت الحكومة البريطانية الاثنين بالاعتداء العنيف على ناشط مؤيد للديموقراطية من هونغ كونغ كان يتظاهر أمام القنصلية الصينية في مانشستر في شمال إنكلترا، ووصفته بأنه "مقلق للغاية".

أظهرت مقاطع فيديو أشخاصاً يحطمون لافتات المتظاهرين قبل دخولهم القنصلية. وبعد ثوان، خلال تدافع عنيف أمام البوابة، ضُرب رجل خلف هذه البوابة مباشرة، داخل حرم القنصلية. وسحب بعد ذلك من القنصلية من قبل شرطي واحد على الأقل ومتظاهرين آخرين .

وقال الناشط المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ لهيئة "بي بي سي" إنه تعرض للضرب على أيدي رجال خرجوا من القنصلية لتحطيم لافتات المحتجين.

وأوضح "عندما حاولنا منعهم سحبوني إلى الداخل وقاموا بضربي".

معلومات مقلقة

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحافيين "إنها معلومات مقلقة للغاية بالطبع. (...) تحركت شرطة مانشستر على الفور. (...) والتحقيق جار".

وكتبت شرطة مانشستر لوكالة فرانس برس أنها "علمت بحادثة وقعت قرابة الساعة 15,00 الأحد 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022 في القنصلية الصينية في مانشستر".

وأضافت أن "الشرطة حضرت وتحركت على الفور لتهدئة الوضع. والتحقيقات جارية حالياً للكشف عن ملابسات" هذه الحادثة.

مؤتمر الحزب الشيوعي

وتزامنت الحادثة مع افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين، والذي يتوقع أن يصادق على تمديد حكم الرئيس الصيني شي جينبينغ لولاية ثالثة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين لوكالة فرانس برس "لسنا على علم بالحادث الذي تصفه".

وأضاف أن "السفارة والقنصليات الصينية في المملكة المتحدة لطالما التزمت قوانين الدولة المضيفة".

أثارت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة في المملكة المتحدة، فيما تشهد العلاقة بين لندن وبكين في السنوات الأخيرة توتراً، ولا سيما بشأن هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي استعادتها الصين في العام 1997.