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لوكسمبورغ: وافق رؤساء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على إرسال بعثة لفترة قصيرة إلى حدود أرمينيا لمراقبة الوضع مع أذربيجان المحاذية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الفريق سيكون مؤلفًا من "ما يصل إلى 40 خبير مراقبة من الجهة الأرمينية للحدود الدولية مع أذربيجان".

وستوكل إلى البعثة "مهمة مراقبة وتحليل وتقديم تقارير عن الوضع في المنطقة"، على أن تنجز عملها "مبدئيًا" خلال شهرين كحدّ أقصى.

وجاء القرار بعد اشتباكات دامية في أيلول/سبتمبر على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية أثارت مخاوف من اندلاع نزاع مسلح جديد.

وتواجهت أرمينيا حليفة روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وأدت الحرب في 2020 إلى مقتل أكثر من 6500 جندي وانتهت بوقف لإطلاق النار تفاوضت بشأنه روسيا. وتنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت عليها منذ عقود ونشرت موسكو نحو ألفي جندي روسي لمراقبة هذه الهدنة الهشة.

اجتماع القادة

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال البعثة أيضًا عقب اجتماع في 6 تشرين الأول/أكتوبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي مواجهة أزمة طاقة نتجت عن الحرب في أوكرانيا، لجأ الاتحاد الأوروبي الذي انقطعت عنه شحنات الغاز الروسي بشكل كامل إلى موردي غاز بدلا عن روسيا، ومن ضمنهم أذربيجان.

غير أن الرئيس الفرنسي قال الأربعاء إن "روسيا تدخلت في هذا النزاع وخدمت كما يبدو مصالح أذربيجان بتواطؤ تركي وعادت إلى ذلك لإضعاف أرمينيا"، ما أثار استنكار باكو التي اعتبرت تصريحاته "غير مقبولة ومنحازة".