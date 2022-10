موسكو: تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا كما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة "في موقع سقوط طائرة سوخوي 34 في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة" فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقا هائلا في مبنى سكني.

ونقلت الوكالات الروسية عن وزارة الحالات الطارئة، أن الحريق امتد إلى مبنى سكني اشتعلت النيران في خمسة من طوابقه التسعة.

Combat plane lost control and fell on a residential building in Russian Yeysk city. The plane carried ammunition.



At least one person died, several were hospitalized.



🇷🇺 weapons fell on 🇷🇺 heads on their way to kill Ukrainians. Will this make them think and protest against war? pic.twitter.com/9dnUo4T7fL