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موسكو: تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا كما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة "في موقع سقوط طائرة سوخوي 34 في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة" فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقا هائلا في مبنى سكني.

ونقلت الوكالات الروسية عن وزارة الحالات الطارئة، أن الحريق امتد إلى مبنى سكني اشتعلت النيران في خمسة من طوابقه التسعة.

Combat plane lost control and fell on a residential building in Russian Yeysk city. The plane carried ammunition.



At least one person died, several were hospitalized.



🇷🇺 weapons fell on 🇷🇺 heads on their way to kill Ukrainians. Will this make them think and protest against war? pic.twitter.com/9dnUo4T7fL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 17, 2022

وبحسب وزارة الدفاع، تمكّن طيارو المقاتلة من الخروج، فيما أشارت إلى أن الرحلة كانت تدريبية.

من جانبه، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية بنيامين كونترادييف إن "كل وحدات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة تعمل على إخماد النيران".

It is reported by locals that a military plane fell on residential buildings in Russian city of Yeysk pic.twitter.com/lLPTead40X — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 17, 2022

وتقع مدينة ييسك على بحر آزوف، قبالة مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها القصف وحصار طويل في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي.