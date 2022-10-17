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ايلاف من الرباط: قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الإثنين بالرياض، بتسليم رسالة خطية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وسلم بوريطة الرسالة الملكية خلال لقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويندرج اللقاء، الذي حضره سفير المغرب لدى الرياض، مصطفى المنصوري، في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وفي إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، والعلاقة الأخوية القوية التي تربط بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الوطيدة بين المملكتين على جميع الأصعدة وسبل الارتقاء بها، انسجاما مع تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.