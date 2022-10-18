قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كراكاس: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين أنّ ثلاثة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في شمال البلاد.

وأوضح مادورو أنّ المعلومات الأوّلية تشير أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة من جرّاء الانهيار الأرضي الذي وقع في حيّ إل كاستانو بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا والتي تبعد عن كراكاس 80 كلم.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الفنزويلي انهيارات طينية وقد دمّرت كلّ ما اعترض طريقها وجرفت معها سيارات وأشجاراً وصخوراً ضخمة.

وأدلى مادور بتصريحه هذا من لاس تيخيرياس التي خلّف فيها انهيار أرضي قبل أسبوع 54 قتيلًا وثمانية مفقودين.

وأورد هذه الحصيلة الجديدة مادورو خلال زيارته التفقّدية للموقع المنكوب، علماً بأنّ حصيلة سابقة كانت قد أفادت بسقوط 50 قتيلاً و56 مفقوداً في الكارثة.