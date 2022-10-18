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كييف (أوكرانيا): قالت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء إن الوضع "خطير" في أوكرانيا بعد الضربات الروسية في الأيام الأخيرة على محطات توليد الكهرباء والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب الشتاء.

وصرح المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني "الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن مناطقتنا تعتمد على بعضها بعضاً" معتبراً أنه "من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة".