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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) مجلس الأمن الثلاثاء بالوسائل اللازمة للقيام بمهمته في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه "غير مستقر" في عدة مناطق وحيث تخضع عملياته لـ "قيود".

وفي حين قتل أربعة جنود جدد من قوات حفظ السلام الاثنين بعبوة ناسفة قال القاسم وانى إن "الوضع الأمني والإنساني ولحقوق الانسان صعب للغاية".

واضاف ان "الوضع الامني لا يزال مضطربا في وسط مالي وفي المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر".

وتابع "نستخدم مواردنا بأكثر الطرق ابتكارا ومرونة" لكن "تصميم" قوات حفظ السلام على الأرض "لا يمكن أن يحل مكان الوسائل التي نحن بأمس الحاجة لها"، متحدثا عن بيئة "صعبة".

يسلط تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي عُرض خلال هذا الاجتماع، الضوء على "القيود المفروضة على التنقل والدخول الى مناطق" التي تواجهها البعثة والتي فرضت السلطات المالية معظمها، فضلاً عن "حملات التضليل" ضد البعثة.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير "المينوسما في خطر" في إشارة إلى انشطة الجماعات الإرهابية و"عرقلة أنشطة البعثة".

وأضاف "نعتمد على حس المسؤولية لدى السلطات الانتقالية بعدم تسريع لرحيل البعثة يكون الماليون أول ضحاياه" داعيا المجلس العسكري إلى "التعاون الكامل والتام".

وغوتيريش الذي يتعين عليه تقديم مقترحات بحلول كانون الثاني/يناير بشأن التطورات المحتملة للبعثة، أشار في ايلول/سبتمبر إلى الحاجة لإيجاد "حلول جديدة" لمينوسما.

تفويض

في حزيران/يونيو مدد مجلس الأمن تفويضه لمدة عام واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2023، لكن لأول مرة دون دعم جوي من فرنسا التي انسحبت من مالي كليا. في هذه المرحلة يخطط للابقاء على القوة العاملة الحالية اي 13289 جنديًا و1920 شرطيًا.

قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب "خلافا لما يروج له لا رغبة في تقييد تحركات البعثة" مشيرًا إلى "الاستعداد لتأكيد سيادتنا على أراضينا".

أما فيما يتعلق بمستقبل البعثة فإن "أولوية" مالي هي "إعادة تركيزها على اسس وجودها في مالي ولا سيما دعم اعادة بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها".

كما دعا الوزير إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن فرنسا التي اتهمها بـ "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي" و "الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار". وهذه اتهامات نفاها السفير الفرنسي ووصفها بأنها "كاذبة".